Lettera43.it - Strage di Civitella, dopo 80 anni arriva un indennizzo di 800 mila euro agli eredi di una vittima

Leggi su Lettera43.it

Il ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base del decreto 36/2022 voluto dal governo Draghi, ha accreditato undi 800in favore deglidi Metello Ricciarini, trucidato insieme ad altri 243 cittadini inermi nellanazifascista diin Val di Chiana del 29 giugno 1944. L’ha annunciato Dario Parrini, senatore del Partito democratico, parlando di un «primo risultato importante» della «batta di sensibilizzazione in atto da quasi duesul tema dei risarcimentidelle vittime di crimini nazifascisti». Per l’80esimoversario della, il 25 aprile 2024 il presidente Sergio Mattarella si era recato in visita nel comune dell’Aretino.Parrini: «Ancora centinaia le persone che attendono giustizia»Secondo Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, l’in questione è «il coronamento di un’azione legale lunga decenni portata avanti con ammirevole tenacia dall’avvocato Roberto Alboni, figlio di una delle figlie di Ricciarini (Metella, nata un mesel’assassinio del padre)» ed è il frutto di una sentenza penale definitiva emessa dalla Cassazione nel 2008condanne in primo e in secondo grado pronunciate nel 2006 e nel 2007.