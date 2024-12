Sorteggio Mondiale per Club 2025 | le possibili avversarie della Juventus

Leggi su Sportface.it

E’ tutto pronto per ildelper: ecco di seguito le, tra le due italiane partecipanti insieme all’Inter. I bianconeri si sono qualificati per il torneo completamente rinnovato dalla Fifa, il cui format è ora a 32 squadre e ricalca quello dei Mondiali. Sono previsti otto gironi, ciascuno da quattro squadre, e sarà ildi Miami a decretare la composizione dei gruppi, per mezzo di quattro fasce nelle quali saranno inserite per merito, ranking e risultati le trentadue partecipanti. Ogni raggruppamento, ovviamente, sarà composto da una squadra per ciascuna fascia, e Inter esi trovano entrambe in seconda fascia. Di conseguenza, la squadra di Motta potrà pescare una squadra dalla prima, una dalla terza e una dalla quarta fascia.