Rigori contro e a favore | la classifica Sassuolo in testa poi c’è il Cesena

Al Benito Stirpe è arrivato il primo errore dal dischetto di Cristian Shpendi in questa stagione, così dice la statistica che non considera il tap in successivo alla ribattuta del portiere come penalty realizzato. La manata di Cerofolini ha rovinato la media perfetta del centravanti bianconero: cinqueassegnati prima di Frosinone, cinque trasformati, efficacia dal dischetto quindi del 100 percento. Quella dei tiri dagli undici metri, quest’anno, sta diventando una componente importante nella potenza di fuoco del Cavalluccio, praticamente il contrario della passata stagione. Su ottanta reti segnate daltargato Domenico Toscano solo due infatti arrivarono dal dischetto: il primo alla quarta giornatal’Ancona, il secondo nell’ultimo turnoil Perugia, un terzo penalty è stato poi assegnato a Mantova nel triangolare di Supercoppa di C.