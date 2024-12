Lanazione.it - Raffica di furti nelle case, arrestata la banda: base operativa in un bed & breakfast

Firenze, 4 dicembre 2024 – Sgominata unadi topi d’appartamento. Quattro persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo operativo di Firenze, supportati dai militari della compagnia di Follonica (Grosseto). Il gruppo è accusato di far parte di unaspecializzata inin abitazione. I quattro, tutti italiani di età compresa fra i 35 e i 53 anni, sono stati bloccati sabato scorso dai militari che hanno fatto irruzione all'interno di un beddi Follonica, scelto dalla presuntacomeper i colpi in Toscana. I quattro sono sottoposti a fermo. Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, sono partite in seguito a un furto in abitazione avvenuto a Fiesole (Firenze) nell'ottobre scorso, poi ricollegato a fatti analoghi, tutti commessi con suv di grossa cilindrata, con targhe clonate.