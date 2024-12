Primacampania.it - Pomigliano: la protesta dei lavoratori Trasnova mette in ginocchio Stellantis, niente pezzi e fabbrica ferma

D’ARCO – Nuovo stop produttivo per lo stabilimentodid’Arco, causato dalla mancanza di materiali dovuta al blocco degli ingressi merci da parte dei, in presidio permanente da lunedì. Laè scaturita dal mancato rinnovo della commessa da parte della società automobilistica.Dopo i due turni saltati ieri, oggi lo stabilimento registra un blocco totale su tutti i turni di lavoro, mentre ihanno trascorso la seconda notte consecutiva davanti ai cancelli della, chiedendo risposte concrete. Le sigle sindacali Fismic e Fiom hanno sollecitato un tavolo di confronto al Mimit per affrontare la vertenza, ma al momento non è stata formalizzata alcuna convocazione.“A gennaio saremo licenziati tutti – denunciano i–.