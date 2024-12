Ilnapolista.it - Pogba: diversi club lo corteggiano, ma nessuno affonda il colpo. Mls e Arabia in pole (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Il futuro di Paulsembra essere sempre più incerto. Dopo la rescissione contrattuale con la Juventus, il centrocampista francese è alla ricerca di un nuovoin Europa, ma non solo.ha ancora un futuro incerto, anche se Mls eloriporta:Ora è a Miami dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Quindici mesi dopo la sua positività al testosterone, l’ex Juve ha tante pretendenti, ma pochi contatti concreti per il suo futuro. Potrà giocare dal prossimo 11 marzo, ma nel frattempo si è mantenuto fisicamente in forma. Ma quanto tempo potrà giocare dopo quasi due anni di inattività? L’ultima sua apparizione risale al 14 maggio 2023 e nelle stagioni precedenti ha subitoinfortuni più o meno lunghi. Quindi qualipotrebbero investire su di lui? Con il suo curriculum e il suo talento,, a 31 anni, è corteggiato negli Stati Uniti, in Mls, eSaudita; ma ha anche espresso chiaramente il suo sogno di tornare in un topeuropeo e successivamente in nazionale.