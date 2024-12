Noinotizie.it - Pisticci: regalo sospeso In vista del Natale

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Torna l’iniziativa di solidarietà “”, un gesto semplice e concreto per sostenere chi attraversa un momento difficile, rafforzando il senso di comunità e condivisione durante il.L’iniziativa, arrivata alla decima edizione, nasce dalla collaborazione tra l’associazione DolFin, gli Assessorati alla Cultura, Turismo, Politiche Sociali e Inclusione, Servizi Sociali, e le Biblioteche Comunali. È rivolta a bambini, adulti e anziani in situazioni di disagio o solitudine.Come partecipare?Chiunque lo desideri può donare unnuovo, già incartato, portandolo alle Biblioteche Comunali die Marconia. Sul pacchetto sarà necessario indicare il destinatario (bambino/a, adulto/a) e la fascia d’età, con la possibilità di aggiungere un messaggio o un disegno per rendere il dono ancora più speciale.