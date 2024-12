Parmatoday.it - Paura in via Bixio, si staccano pezzi di intonaco

Leggi su Parmatoday.it

in via: poco dopo mezzogiorno, da un edificio si sono staccatidie calcinacci. Fortunatamente non si segnalano danni ai passanti o alle auto in sosta, solo tanta preoccupazione per diversidi cemento finiti sul marciapiede e sull'asfalto.