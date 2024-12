Lanazione.it - Orchestra Multietnica di Arezzo in concerto presso la Casa Circondariale

, 4 dicembre 2024 – Ladisi fa spazio d’incontro e di relazione con ildal titolo “Saràbanda”, che vedrà protagonisti sul palco del penitenziario aretino i musicisti dell’diinsieme ai detenuti che hanno partecipato all’omonimo progetto. Martedì 10 dicembre il pomeriggio dellanon sarà dunque un pomeriggio come tanti. Alle ore 16 le barriere, anche quelle più alte, anche quelle invisibili, saranno infatti cancellate grazie al progetto Saràbanda portato avanti proprio all’interno della struttura dai musicisti dell’di. Un progetto risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune die sostenuto dal Bando Patrocini del Cesvot, capace di trasformare la musica in un ponte di conoscenza, dialogo e integrazione, dimostrando come l'arte possa riscrivere le relazioni e offrire nuove prospettive e opportunità.