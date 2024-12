Ilgazzettino.it - Operaio travolto da una catasta di tronchi mentre taglia gli alberi: morto sul colpo a 48 anni

FONTANIVA (PADOVA) - Infortunio mortale sul lavoro oggi, 4 dicembre, a Fontaniva. Secondo una prima ricostruzione alle 8.45 in via Coltura nella frazione di San Giorgio in Brenta undi 48.