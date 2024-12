Zonawrestling.net - NXT 03.12.2024 Last chance

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di Zona Wrestling, ultima puntata prima di Deadline, ultimi spot per l’Iron Survivor disponibili, il tempo è denaro quindi iniziamoWomen’sIron Survivor Qualifying Match: Jaida Parker vs Wren Sinclair(W/Charlie Dempsey) vs Cora Jade vs Kelani Jordan (3,5 / 5)Tutte e 4 le contendenti puntano a una vittoria lampo scambiandosi una serie anche simpatica di Roll Up, peccato che il match non ingrani. La figura della leonessa la fa Kelani coi suoi voli e notare che non l’hanno sempre afferrata in modo safe, anche Jaida può mettersi in mostra grazie ai suoi colpi d’anca e a una Spinebuster sulla Wren. E’ chiaro in chiave mark quali siano le più forti e anche limpido che non vinceranno. Pure la Jade ha un po’ di offensiva e il risultato inizia a sembrare chiaro perché conosciamo il booking WWE, come volevasi dimostrare Lola Vice stende col Judas Effect per sbaglio la Sinclair mentre puntava alla Parker, fortuna per il lato femminile dei NQCC cade su Cora Jade distesa 1.