Neonati morti in giardino, secondo i giudici "Chiara può reiterare il reato"

AGI - I domiciliari non bastano. "Petrolini puòi reati". Per questo motivo,il tribunale del Riesame di Bologna, gli arresti domiciliari non sono sufficienti a impedirlo, ma occorre disporre il carcere per la giovane di 21 anni accusata di aver ucciso duepartoriti di nascosto e averli sepolti neldella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo (Parma). È quanto si legge nelle motivazioni depositate daidel tribunale del Riesame. La ragazza è ai domiciliari dallo scorso 20 settembre, indagata per duplice omicidio pluriaggravato e soppressione di cadaveri., che hanno accolto il ricorso della procura,non avrebbe "remore ad affrontare in modo analogo nuovi ostacoli al suo vivere serenamente che trovi insopportabili, al punto da farle usare violenza a chi vi si frapponga, considerato il disprezzo per la vita".