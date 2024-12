Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 dicembre): definite le qualificate ai quarti di NBA Cup. Avanzano Milwaukee e Dallas, Fontecchio e Detroit ko ed eliminati con Boston

Nottata di basket americano dedicata tutta alla NBA Cup, che ha definitivamente decretato le otto partecipanti aidi finale. Non ci saranno iPistons di Simone, condannati all’eliminazione con l’unica sconfittacompetizione patita con iBucks, che sorridono per 107-128 con la premiata ditta Antetokounmpo-Lillard con 28 e 27 punti; per l’azzurro 5 punti in 12 minuti.Proprio la squadra di Doc Rivers conquista così il passaggio del turno vincendo il gruppo B, mentre il gruppo A vede trionfare i New York Knicks, che fanno percorso netto e superano gli Orlando Magic per 121-106 in un match dominato sin dalla palla a due. Wagner e compagni però possono sorridere lo stesso, guadagnando la wild card ed il conseguente approdo aiper la migliore differenza canestri rispetto aCeltics, dunquenonostante lo stesso record (3-1) degli Atlanta Hawks.