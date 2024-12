Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: quarantesima arrivata, si balla tra patta e continuare in posizione migliore per il cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:59 NIENTEdevia e se ne va dall’altra parte con 41. Da2+ anche se questa è per lui negativa! (Banalissima Tc2 diin arrivo)13:56 E adessosta pensando sul da farsi. Qui lapoco fa (ora le Donne sono in d4 e d5).has made the time control, and will likely be able to take a draw by repetition, but the computer spots a way to play on! #pic.twitter.com/FytPWvx9cR— chess24 (@chess24com) December 4,13:54 41. Dd4con la seconda ripetizione di, a questo puntopuò andare di nuovo in g2 e “chiamare” la. E non ha senso dal punto di vista diquello che ha appena fatto, a meno che lui non vedesse una reale linea di vantaggio.13:52 E con 1’13”gioca 40.