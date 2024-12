Zonawrestling.net - L’ex WWE Layla: “Vickie Guerrero avrebbe dovuto vincere il Women’s Title..”

WWEha recentemente raccontato un curioso aneddoto riguardantequando quest’ultima fece da manager alle Laycool (& Michelle McCool). Nel corso del 2010 le Laycool sconfissero laChampion Beth Phoenix in un 2 On 1 Handicap Match strappandole il titolo.venne riconosciuto come campionessa ufficiale. Ebbene sembra che i piani originari fossero diversi.Vicky vicino a diventare campionessaParlando durante il podcast “The Heated Shenanigans”,ha raccontato un curioso aneddoto: “È sempre stato il mio sogno diventare campionessa, ma a volto pensavo che non ci sarei mai riuscita. Il piano originario era quello di dare il titolo a. Beth si era infortunata e avevano pensato di dare il titolo a lei”. Fu poi invecea diventare campionessa.