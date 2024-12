361magazine.com - JD lancia la campagna natalizia “Family” POV Ana Mena

Leggi su 361magazine.com

La cantante spagnola scelta per la2024 firmata JD rappresenta i valori del brand e sarà on air a partire dal 15 dicembre La2024 di JD, on air il 15 novembre, celebra il concetto di “famiglia” nelle sue diverse forme moderne, enfatizzando l’importanza delle connessioni affettive al di là dei legami biologici.Lainvita a riconoscere che la famiglia può essere anche quella scelta, basata su connessioni e affetti che superano le convenzioni tradizionali.La collezioneriflette lo spirito di JD, unendo uno stile urbano e unconventional, e presenta capi dei brand più amati in Italia, come Nike, adidas, Hoodrich, New Balance, The North Face e Juicy Couture.La” POV AnaLa cantante spagnola, famosa per la sua energia e il suo stile streetwear, rappresenta i valori del brand.