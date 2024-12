Genovatoday.it - Incidenti in cantiere e in macelleria, due feriti

Leggi su Genovatoday.it

Nell'arco di meno di sei ore sono avvenuti duesul lavoro a Genova, per fortuna entrambi non gravi.un macellaio e un operaio edile.Il primo è stato soccorso poco prima delle 10 in via Monti a Sampierdarena da automedica Golf 4 e Croce Oro di Sampierdarena e portato in codice.