Inattività fisica, quanto ci costi. Un miliardo l’anno di spese sanitarie per malattie prevenibili

Roma, 4 dicembre 2024 – E’ di unil costo dell’per l’Italia, mentre a livello globale il conto potrebbe arrivare addirittura a 300 miliardi di euro entro il 2030 per circa 500 milioni di nuovi casi dinon trasmissibili. Sono i due numeri più rilevanti che emergono dal rapporto presentato oggi al Senato dalla Fondazione Aletheia - primo think tank scientifico italiano dedicato all'educazione alimentare - dal titolo ‘Cibo e Sport: buona alimentazione e attività, un connubio perfetto per la salute’. A presentare la ricerca, coordinata dal comitato scientifico della Fondazione presieduto dal professor Antonio Gasbarrini, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del ministro per lo Sport e giovani Andrea Abodi, sono stati i responsabili della Fondazione guidata dal presidente Stefano Lucchini e dal direttore Riccardo Fargione.