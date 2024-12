Lettera43.it - Il governo approva il decreto flussi: Egitto, Bangladesh e Marocco aggiunti nei “Paesi sicuri”

Con 99 voti favorevoli, 65 contrari e un’astensione, il Senato hato definitivamente il, già passato alla Camera il 27 novembre. Il provvedimento, divenuto legge, introduce nuove disposizioni in tema di ingresso di lavoratori stranieri, tutela contro il caporalato, gestione deimigratori e protezione internazionale. Ilè stato ampliato per includere una serie di misure elaborate dalMeloni mirate a prevalere nel confronto con la magistratura sul trattenimento dei migranti nei centri in Albania, che finora si sono rivelati un vero e proprio fallimento.Così ilMeloni tenta di prevalere sui giudici sul trattenimento dei migranti in AlbaniaIn particolare, è stato aggiornato l’elenco dei cosiddetti ““: quei luoghi in cui le condizioni politiche, sociali e legali garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, le cui domande di asilo possono quindi essere respinte.