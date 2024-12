Cityrumors.it - “Ho pensato a Giulia Cecchettin e sono intervenuto” | Così un 21enne camionista ha salvato una donna dalla violenza dell’ex compagno

Ha solo 21 anni ilche, vedendo a bordo strada una scena sospetta, si è fermato ed è. Salva una, in carcere l’exSi chiama Alen Halilovic, ha 21 anni e di lavoro guida un furgone frigo che consegna carne, latticini ed altri prodotti freschi nei punti commerciali di riferimento. Di origine bosniaca ma di adozione veronese, è lui il ragazzo che lunedì alle 11, a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, si è fermato ed è coraggiosamentein una situazione disulle donne: un uomo di 41 anni stava malmenando la ex compagna di 45, armato di coltello.Ilche hala vita di una: ha(cityrumors.it / canva)“Quando commentavo da solo la vicenda di, mi dicevo sempre che se fossi stato lì avrei fatto di tutto per salvarla” ha detto Alen Halilovic ai tanti giornalisti che in queste ore l’hanno intervistato.