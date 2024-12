361magazine.com - Grande Fratello, la confessione di Alfonso su Mariavittoria rivelata a Tommaso

Leggi su 361magazine.com

interessata adD’Apice?Franchi indaga sull’argomento. Ecco cosa ha scopertoieri ha confessato a Javier ed Amanda di essere interessata adD’Apice.questo pomeriggio chiacchierando conha voluto indagare sull’argomento. Tra dubbi e perplessitàdecide di affrontare direttamente il coinquilino.Leggi anche, Beatrice Luzzi si rivolge a tre gieffini: le criticheEcco cosa è emerso dal confronto tra i due gieffinisenza giri di parole ha dichiarato: “Vedo Mavi come un’amica e anche se voi dite no, per me è una ragazza impegnata. Poi ho creato un legame con te” poi aggiunge: “Mi farei comunque da parte, poi abbiamo parlato del vostro rapporto, tanto quanto abbiamo parlato del mio rapporto con Federica”.