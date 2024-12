Ilfattoquotidiano.it - Francia, la calma attesa dei mercati in vista del voto di sfiducia. Difficile un sostegno da parte della Bce

Il destino del governo francese verrà deciso con le borse europee chiuse. La vera reazione si vedrà giovedì mattina. Ma, come sempre, in questi giorni gli investitori si sono posizionati indello scenario più probabile, ovvero lae una conseguente fase di caos politico, più o meno protratta e più o meno intensa. Per questo, le ore prima deldisono state caratterizzate da una relativa. Il rendimento dei titoli di Stato francesi continua ad oscillare intorno al 2,9%, alla pari di quelli greci e ben al di sopra i bond spagnoli (ma sotto a quelli italiani).Poco mosso, a 84 punti, anche lo spread (differenziale di rendimento con i titoli tedeschi). Si tratta comunque del divario più ampio dal 2012. La borsa di Parigi è in lieve rialzo, inclusi i titoli finanziari.