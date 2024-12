Ilfattoquotidiano.it - Ferma la partita e corre in tribuna per soccorrere uno spettatore: il 48enne è vivo grazie all’intervento del giovane arbitro

Minuti finali del primo tempo. L’interrompe lasugli spalti: unoha accusato un malore e ha perso conoscenza. Insieme al medico della società di casa e ad alcuni presenti, il direttore di gara esercita le manovre di primo soccorso, compreso l’utilizzo di un defibrillatore. Un intervento decisivo, prima dell’arrivo del 118: ilche è stato colto da un arresto cardiaco è sopravvissuto. L’autore del gesto è Saverio Candela,23enne della sezione di Moliterno. Stava dirigendo il match tra il Pietragalla e la Viribus Potenza, gara del campionato di Promozione della Basilicata, proprio nella stesso giorno in cui la Serie A rimaneva con il fiato sospeso per il malore accusato da Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter.Tutto succede in pochi secondi.