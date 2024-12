Padovaoggi.it - Divieto di transito per i mezzi pesanti: pioggia di multe ai trasgressori

Proseguono i controlli serrati da parte della Polizia locale di Saonara, insieme alle pattuglie del Comando integrato, sul rispetto dei divieti di circolazione per i veicoli, autocarri, autotreni e autoarticolati in via Frassanedo. A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini.