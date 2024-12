Liberoquotidiano.it - Cisco AI Readiness Index: l'urgenza di agire sale, ma la preparazione scende

(Adnkronos) - In sintesi •Il 98% dei manager responsabili dell'implementazione dell'AI nelle imprese afferma che realizzare risultati con l'AI è diventato più urgente e l'85% pensa di avere meno di 18 mesi per•Le reti non sono pronte a gestire i carichi di lavoro AI: solo il 21% degli interpellati conferma di avere a disposizione le GPU necessarie per le esigenze tecniche attuali e future dell'AI•Appena il 13% delle imprese globali sono del tutto pronte per catturare il potenziale dell'AI, un punto in meno rispetto a quanto rilevato nel 2023. Milano, 4 dicembre 2024 — È sempre più ampio il divario fra il livello dicon cui le aziende ritengono di dover implementare soluzioni AI e il livello diche le stesse hanno. E' questo il dato fondamentale - e più eclatante - che emerge dalla seconda edizione delAI, report per il quale sono state coinvolte quasi 8.