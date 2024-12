Puntomagazine.it - Cheratite da Acanthamoeba, curarla oggi si può ma è meglio prevenirla

Leggi su Puntomagazine.it

Grave infezione oculare può condurre a cecità. Uso improprio lenti a contatto causa principale del contagioRoma – Si chiama ‘da‘, è una grave infezione oculare parassitaria, rara ma subdola, progressiva e dolorosa, che rappresenta una seria minaccia per la vista, soprattutto per quanti, praticando sport acquatici o attività natatorie, fanno contestualmente un uso improprio di lenti a contatto.Se utilizzati in maniera errata, questi dispositivi medici rappresentano infatti la causa prevalente, nell’85 % dei casi, della contrazione di questa infezione, la cui virulenza, se non diagnosticata tempestivamente e adeguatamente contrastata, può condurre perfino alla perdita della vista.Le uniche vere ed efficaci armi di difesa sarebbero la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia mirata, che però non sempre sono a portata di mano perché i suoi sintomi iniziali sono aspecifici e i clinici non sempre sono nelle condizioni di identificarli tempestivamente, intervenendo in modo mirato.