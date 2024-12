Ilfattoquotidiano.it - Calenda contro Storace: “Il tuo atteggiamento da bulletto fascista non mi impressiona, datte una calmata e stai buono”. Su La7

Durissimo sa Dimartedì (La7) tra il leader di Azione, Carlo, e l’ex presidente della Regione Lazio, Francesco. Il nodo focale della discussione è il botta e risposta concitato che, alla presentazione del libro di Bruno Vespa,ha avuto con Matteo Salvini sulla nuova amministrazione Trump negli Stati Uniti.Al conduttore Giovanni Floris che gli chiede lumi sullo scol ministro dei Trasporti, il senatore di Azione si sofferma in particolare sulla frase pronunciata da Salvinila stampa (“Per il mio fegato preferisco non leggere i giornali“): “La sua risposta è disarmante. La politica per un po’ di tempo è diventata un posto in cui, se annusavi tre prosciutti e andavi a mangiare il pollo fritto, andava bene. Siccome però le cose oggi si fanno molto difficili, forse leggere due giornali gli farebbe bene”.