Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano settimana importante

Pisa 4 dicembre 2024 – Brillano le due pisane diCategoria, girone A. Entrambe vittoriose in questo dodicesimo turno del girone di andata. Ildopo la sconfitta della scorsavince in trasferta contro il Segromigno. L’avvio di partita non è dei migliori con i biancorossi che si fanno sorprendere su una ripartenza degli avversari. La reazione della squadra di mister Andreotti non si fa però attendere e dopo alcune occasioni, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, è Aufiero a firmare la parità con una girata in area che supera il portiere avversario. Nel secondo tempo, la squadra cerca la vittoria e la ottiene. Giuntoli, con una splendida percussione, segna il gol del 1-2 con un potente mancino che si infila nell’angolo più lontano. Poi arriva la terza rete di Armenante che inganna il portiere e sigla il definitivo 1-3.