Berlino | codice rosso la nuova dramedy in arrivo su Apple TV+

Leggi su Cinefilos.it

, lainsuTV+TV+ ha annunciato che(precedentemente “KRANK Berlin”), il nuovo hospital drama in lingua tedesca co-creato dall’ex medico di pronto soccorso – diventato sceneggiatore – Samuel Jefferson e da Viktor Jakovleski, farà il suo debutto il 26 febbraio con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 9 aprile.vede protagonisti Haley Louise Jones (“La mia prediletta”, “Paradise”) e Slavko Popadi? (“Crooks”), affiancati da un cast che comprende ?afak ?engül (“Una mamma contro G. W. Bush”), Aram Tafreshian (“Dogs of Berlin”), Samirah Breuer (“Il Grifone”), Bernhard Schütz (“Barbari”) e Peter Lohmeyer (“I don’t work here”) e Benjamin Radjaipour (”Fidanzata in affitto”).