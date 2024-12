Urbanpost.it - Aumenti Telepass: crescono i dubbi degli automobilisti e l’interesse per le alternative

Leggi su Urbanpost.it

ScreenshotL’aumento delle tariffe del servizio, introdotto a partire dal 1° luglio, ha suscitato perplessità tra molti, spingendo una parte di essi a valutare l’effettiva convenienza del servizio rispetto ai costi. In un mercato sempre più competitivo, emergono diverseche promettono soluzioni simili a prezzi più accessibili. Ecco come glistanno affrontando questo cambiamento e quali opzionistanno prendendo in considerazione.Perché glistanno generando insoddisfazioneCon il nuovo canone mensile di 3,78 €, pari a circa 45 €/anno,si posiziona tra le opzioni più costose per i servizi di telepedaggio in Italia. Moltiche utilizzano il dispositivo principalmente per i pedaggi autostradali trovano l’aumento un peso non trascurabile.