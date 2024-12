Atp Hong Kong 2025 | Musetti farà il suo esordio stagionale in Cina

Leggi su Sportface.it

Lorenzoinizierà la sua stagioneal torneo Atp 250 di, in calendario dal 29 dicembre al 5 gennaio al Victoria Park Tennis Centre Court. Il carrarino torna per il secondo anno consecutivo sul cemento cinese, dove fu eliminato al secondo turno nel 2024: “Sono contento di iniziare di nuovo la stagione a. L’anno scorso mi sono trovato molto bene, quest’anno spero di fare meglio e di cominciare l’anno con qualche fuoco d’artificio, in campo e fuori“, ha dichiarato. L’azzurro è uno dei quattro Top 20 nella lista degli iscritti al torneo, insieme al campione in carica Andrey Rublev, Karen Khachanov e Arthur Fils. Annunciata anche la partecipazione di Cameron Norrie, Denis Shapovalov e del giovane cinese Juncheng Shang. Atpil suoinSportFace.