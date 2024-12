Unlimitednews.it - Argenta, emergenza furti allarme tra i cittadini

Cresce la preoccupazione tra idiper una serie diin abitazione che si sono verificati nelle ultime settimane. Numerosi episodi sono stati segnalati nelle zone residenziali della città e nelle frazioni limitrofe, dove i ladri sembrano agire con metodi sempre più organizzati e sofisticati, approfittando delle ore notturne o diurne, quando le case sono vuote.Secondo le testimonianze raccolte, i malviventi prendono di mira abitazioni lasciate incustodite, forzando porte e finestre o utilizzando strumenti tecnologici per neutralizzare i sistemi di. “È successo tutto in pochi minuti, mentre ero fuori per fare la spesa,” racconta una residente di San Nicolò. “Sono entrati rompendo una finestra sul retro e hanno rubato gioielli, contanti e alcuni oggetti di valore affettivo.