"Alvaro Morata? Non sto soffrendo, nessuna delusione amorosa: parliamo tutti i giorni". La confessione di Alice Campello

Hanno sorpresoin una calda giornata d’agosto, annunciando una separazione che nessuno si sarebbe aspettato. Nonostante lo stupore dei fan e anche tante critiche,sono andati avanti con le loro vite: lui, in campo, con la maglia del Milan, lei, in ufficio, a capo della sua azienda di cosmetici, Masqmai, protagonista di un 2024 ricco di successi professionali. E nonostante non sia più come prima, il rapporto tra la 29enne veneziana e il capitano della Nazionale spagnola è ancora vivo, anche per il bene dei loro quattro figli. Questo il motivo che ha spintoa tornare in Italia, consentendo quindi al suo ex marito di essere più vicino alla famiglia. Ed è anche per questo motivo che “non stoper nessun tipo diperché parlo con”, confessaa Forbes Women España, che le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero.