Alluvione e solidarietà Medaglia ai volontari

Laal merito civico ’Giorgio Guazzaloca’ sarà consegnata aiche erano in campo nella terribile notte del 19-20 ottobre scorso. La cerimonia si terrà il prossimo martedì (10 dicembre) alle 18, in Salaborsa. Il riconoscimento sarà consegnato dal sindaco Matteo Lepore e saranno presenti anche i familiari dell’ex sindaco Guazzaloca, le figlie Giulia e Grazia. Laverrà custodita dalla parrocchia della chiesa di San Paolo di Ravone, in via Andrea Costa. La strada era stata una delle più colpite dagli effetti del nubifragio che ha fatto esondare il Ravone, le cui acqua hanno invaso decine e decine di scantinati, garage, ma anche attività commerciali letteralmente sommerse dal fango e che hanno dovuto bloccare il lavoro per settimane, dovendo ripristinare locali distrutti, macchinari e arredamenti diventati inservibili.