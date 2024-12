Sport.quotidiano.net - Virtus, più liquidità nelle casse del club. Mercoledì prossimo assemblea straordinaria

di Nella mattinata di11 dicembre si terrà l’degli azionisti della. La riunione ha come unico punto all’ordine del giorno la proposta di aumento del capitale sociale dagli attuali 3 milioni e 640mila euro, spicciolo più spicciolo meno, alla cifra di circa 7 milioni di euro grazie all’emissione di nuove azioni per un totale complessivo di 3 milioni e 350mila euro. Seguendo le ultime dichiarazioni del presidente Massimo Zanetti e ricordando quelle di Carlo Gherardi, che in tutte le salse ha ribadito come la Cribis non punti ad avere la maggioranza delle quote bianconere, non dovrebbe esserci nessun cambio di equilibrio all’interno della proprietàsina, per cui l’attuale numero manterrà il 55 per cento delle azioni, mentre l’azionista di minoranza rimarrà al 45.