Viridiana investita ed uccisa mentre si allenava in provincia di Latina La condanna

Leggi su Dayitalianews.com

Luciano Di Meo, il 37enne di Cori che il 29 maggio 2022 aveva investito e ucciso la runner romanaRotondi, ha scelto di patteggiare la pena ed è statoto a 3 anni e quattro mesi di reclusione. L’uomo, assistito dall’avvocato Luigi Civitella, è comparso ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Giuseppe Cario, per rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.L’incidente mortale a CoriLa vittima, una 47enne di Roma, si trovava a Cori per trascorrere qualche giorno presso il fratello. Quella mattina, durante una corsa lungo via Madonna delle Grazie, la donna era statada un SUV guidato da Di Meo, un operaio 37enne. L’uomo si era allontanato senza prestare soccorso, e furono due passanti a trovare il corpo della vittima e a chiamare l’ambulanza.