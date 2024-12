Ilgiorno.it - Treni e traffico, prove di accordo. Allentato il nodo di Bisuschio. Arcisate non vuole il parcheggio

Passaggi a livello e parcheggi. Ma anche una nuova vita per gli immobili rimasti inutilizzati nelle stazioni. Sono i temi toccati nel corso di una riunione presieduta dal prefetto Salvatore Pasquariello. Obiettivo mettere a confronto gli amministratori locali, con le loro richieste ed esigenze, con i rappresentanti di Rfi. All’incontro non c’erano solo sindaci, ma anche tre parlamentari: Andrea Pellicini, Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda. Quindi il consigliere regionale Samuele Astuti, il consigliere provinciale Michele Di Toro e in collegamento la Direzione generale Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia. Primo punto i disagi legati al passaggio a livello di, con le lunghe attese delle auto fino a 20 minuti davanti alle sbarre abbassate e conseguenti code sulla strada che serve l’Isis Valceresio, che conta ben 900 studenti.