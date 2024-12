Anteprima24.it - Sos per Biblioteca Annalisa Durante, parte la campagna crowdfunding

Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo 20 anni dall’uccisione di mia figlia tanti giovani continuano a perdere la vita a Napoli ogni giorno. Dobbiamo fermare questa violenza e fare ancora di più! I ragazzi hanno bisogno di essere seguiti e di cultura e lavoro per scegliere la legalità. Abbiamo chiesto alla Regione e al Comune di finanziare laper proseguire il nostro impegno, ma nessuno ad oggi l’ha presa in carico. Chiediamo allora alla società civile di sostenerla”. L’appello è di Giannino, papà di. Ed è per questo cheufficialmente unadi“+ Libri, niente armi”, finalizzata a costituire un fondo patrimoniale dedicato alle attività dellasociale di Forcella per rafforzare l’impegno nel contrasto alla povertà educativa e prevenire le devianze e la violenza minorile.