Bergamonews.it - Romeo: “La Lega in Lombardia ritrovi la sua identità e riparta dal territorio”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Lascalda i motori, in vista del 15 dicembre, giornata in cui il partito sarà chiamato a scegliere il nuovo segretario regionale. E l’ha fatto, nella giornata di domenica 1 dicembre, con un primo passo volto a coinvolgere i militanti, chiamati ad esprimersi nella tornata, tutta interna, dell’elezione dei deti. La chiamata alle armi ne ha coinvolti 832: “Un successo strepitoso di partecipazione – ha commentato il segretario provinciale Fabrizio Sala -, ognuno con la sua idea diLombarda. Comunque la si pensi, è stata una grande prova di democrazia e civiltà”.L’assise, come si diceva, è fissata per metà mese, e a contendersi il posto sono tre politici del Carroccio: Massimiliano, leader dei senatori e capofila dell’ala “nordista”, l’uomo sostenuto da Bergamo, Luca Toccalini, giovane rampante e fedelissimo del segretario nazionale Matteo Salvini, e ancora forse, ma capire se davvero sarà della partita bisognerà attendere il 1 dicembre, Christian Invernizzi, deputato di ieri e voce degli irriducibili.