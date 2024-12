Quifinanza.it - René Benko rischia l’arresto per maxi operazione anticorruzione, 9 già ai domiciliari

L’Italia ha annunciato un mandato d’arresto per il magnate austriaco. La richiesta è arrivata dalla procura di Trento in seguito alle indagini dellanel settore edilizio in Trentino Alto Adige. Oltre al magnate austriaco, sarebbero coinvolte 77 persone fisiche, 11 amministratori pubblici, 20 dirigenti e altri funzionari. Sono nove le persone arrestate e ai, tra cui la sindaca di Riva del Garda. Gravi le accuse presentate: utilizzo di metodo mafioso, turbativa d’asta, finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze illecite, truffa e diverse altre. Laha comportato perquisizioni su oltre 100 tra società ed enti pubblici nelle province di Trento, Pavia, Roma, Milano, Brescia ed altre. Molti gli imprenditori e le società coinvolte, tra cui