Regia, al puzzle mancano 3 tessere. Centrale, centrocampista e punta

Un difensore, une un attaccante. A meno di un mese dall’inizio della sessione invernale del calciomercato – che aprirà ufficialmente il 2 gennaio e chiuderà il 3 febbraio a mezzanotte – la Reggiana ha iniziato le prime manovre per capire come rinforzare la rosa a disposizione di mister Viali. Al momento non ci sono ancora nomi ‘caldi’ anche perchéancora cinque partite prima della pausa e tante dinamiche possono ancora cambiare, ma gli identikit iniziano ad affiorare. Negli ultimi giorni il focus più intenso è rivolto al difensorevisto che l’infortunio di Rozzio sembra essere più serio del previsto. Il capitano, per il quale inizialmente era stata progettata una terapia conservativa, alla fine si è dovuto operare alla caviglia infortunata (quella sinistra) e i tempi di recupero si sono dilatati.