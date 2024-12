Rapina da ubriaco una lavanderia, ma scatta l’allarme è resto bloccato all’interno del locale

Leggi su Dayitalianews.com

Unaa dir poco rocambolesca quella che, tecnicamente, è ancora in corso in unain via Ferruccio Busoni a Empoli, in provincia di Firenze. Autore della, o meglio della tentata, sarebbe un uomo di nazionalità straniera che nel cuore della notte del 3 dicembre, verso le 2:30, ha cercato di fare irruzionedella. Secondo quanto trapelato finora l’uomo si sarebbe introdotto nellacon l’obiettivo di rubare l’incasso.Il ladro non avrebbe fatto però i conti con, che èto quando lui è penetratodel. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari e la polizia. Dalle informazioni raccolte sembra che l’uomo, per sfuggire alla cattura delle forze dell’ordine che sono entratedel, abbia cercato rifugio in un sottotetto dell’immobile e al momento sembra che si trovi ancora lì.