Prezzo dei voli scandalo per le feste | quanto schizzano le tratte più colpite

Oramai mancano circa tre settimane: le vacanze di Natale, quelle in famiglia, quelle a casa, con l'albero e il presepe e tutti assieme riuniti attorno al tavolo per il cenone in compagnia. Già, ma viaggio (al Sud)ci costi. Le tariffe dei biglietti aerei nazionali, infatti, nel periodo delle, diciamo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono letteralmente decollate: prezzi su, vertiginosi, in alcune(quelle più gettonate) con rialzi al check-in che fanno arrivare lo scontrino anche a 600 euro per passeggero. Che tu sai lì, col panettone in valigia, il cappotto addosso, pregusti il pranzo coi parenti del 25, ma intanto ti va via mezza tredicesima. Un-posto-col-finestrino-se-possibile. A far di conto è una delle associazioni a difesa dei consumatori, Assoutenti. Per volare da Genova a Catania (e ritorno, perché poi tocca rientrare, dopo l'Epifania, in ufficio) servono 623 euro, e in economy, ossia nemmeno in prima classe.