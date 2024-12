Lanazione.it - Ponsacco, sventata l’occupazione della casa. “E’ avvenuto un fatto gravissimo”. Il sindaco ha incontrato le famiglie

, 3 dicembre 2024 – Il presidiofamiglia Giusti a difesa dell’appartamento di proprietà in via Nazario Sauro è stato sospeso ieri, dopo l’incontro delGabriele Gasperini con lerom che volevano prendere possesso abusivamente. La stessa famiglia Giusti, per essere ancor più sicura che gli abusivi non occupino le stanze al secondo del condominio di via Sauro, ha deciso di far murare le porte interne. Mentre i muratori erano al lavoro con cemento e mattoni, nel primo pomeriggio di ieri ilGasperini, con la giunta, ha tenuto una conferenza stampa di fronte al portone dell’edificio dove nelle ultime notti la famiglia Giusti e l’assessore al sociale Samuele Ferretti hanno dormito per impedire che la famiglia rom mettesse in atto la minacciata occupazione.