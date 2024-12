Anteprima24.it - Pericolosi botti illegali ai clienti via pacco, maxi sequestro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutissimi fuochi d’artificio realizzati illegalmente in vista delle festività natalizie spedite aiin pacchi con mittente anonimo,la cuità è stata certificata dai nucleo artificieri dei carabinieri. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che, in due diverse operazioni ne ha sequestrato oltre due tonnellate insieme con tre telefoni cellulari usati per contattare la clientela e un furgone usato per il trasporto. Due persone sono state denunciate, una delle quali finita in arresto per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente e per la violazione delle norme antincendio e di pubblica sicurezza.Il primo blitz è stato messo a segno dai finanzieri di Nola a Mariglianella, in provincia di Napoli, dove in una piattaforma logistica sono state individuate alcune spedizioni sospette: controllando i pacchi senza mittente sono stati individuati e sequestrati ben 400 chilogrammi di fuochi di artificioad alto potenziale vietati – bombe carta, cipolle e petardi, “batterie pirotecniche” da 100 e 200 colpi – per un totale di circa cinquemila pezzi.