Perché sull’automotive si può allargare la maggioranza Ursula

La decisione del Ppe di lavorare ad un documento che chiederà di rivedere tutti i target del green deal applicato alle automobili porta a due due conseguenze: da un lato interviene in un settore nevralgico dell’industria europea che sta soffrendo in vari Paesi (Germania e Italia su tutti), dall’altro inserisce nel dibattito sulla nuova Commissione europea un tema politico che già era stato ravvisato in occasione delle scorse elezioni, quando era stato sotto gli occhi di tutti il risultato ottenuto dalle componenti di destra. Il dato politico è che si amplia lasu un tema sensibile che da tempo era stato cerchiato in rosso trasversalmente, contribuendo a costruire un fronte anti-Timmermans.Il paper del PpeI popolari puntano ad anticipare la revisione delle misure sulle auto che stanno provocando un terremoto in tutta Europa: dai licenziamenti di Volkswagen e Audi, al caso Stellantis, passando per il recente annuncio di Ford e Bosch.