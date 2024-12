Thesocialpost.it - Operaio precipita da 10 metri di altezza: Vittorio Di Monte morto davanti al collega

Leggi su Thesocialpost.it

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia, stavolta in provincia di Brescia. Lunedì pomeriggio, presso la ditta Saldature&Meccanica di Castenedolo, ha perso la vitaDisessantenne residente a Borgosatollo.Leggi anche: Tragedia a Battipaglia:di 32 anni muore in una cavaL’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava lavorando su un cestello elevatore montato su una gru, impegnato nella manutenzione del mezzo. Per cause ancora da accertare, si ipotizza un movimento improvviso del carroponte, l’ha perso l’equilibrio ed èto da un’di almeno dieci.Un altrocoinvolto, salvo ma feritoSul luogo dell’incidente era presente anche undi 24 anni, che si trovava con Disul cestello. Il giovane è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.