Ilfattoquotidiano.it - Nuova Commissione Ue: gli elettori di Meloni e Schlein sono contenti del loro voto comune?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni MDopo varie diatribe interne, tra cui la questione Fitto-Ribera, finalmente è venuta alla luce laEuropea votata, per quel che riguarda il nostro paese, da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito Democratico. Una maggioranza talmente risicata che non si era mai vista prima sin dalla sua fondazione: 370 Sì, 282 No e 36 astensioni.Laeuropea ci dice qualcosa, ovvero come viene percepito quell’organo che incide anche sui governi nazionali: un’entità che, essendo fisicamente lontana, viene percepita come tale, come qualcosa che non può toccarci minimamente, sia per i nostri rappresentanti sia per noi stessi. Al netto delle fazioni, come già detto molte volte, le due leader dei due partiti maggiori d’Italia hanno sempre espresso dissenso nel coalizzarsi.