Liberoquotidiano.it - "Non ci calpesti. E non andiamo a funghi". Carro funebre, Conte replica a Grillo: finisce a pesci in faccia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il giorno della resa dei conti, o deiin, nel M5s. E dopo ildi Beppe, ecco la durissimadi Giuseppe, il presidente grillino nel mirino del comico e fondatore. "Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andare per", tuonasui socialndo a. E ancora: "Da giovedì a domenica tornerà a votare. Voteremo tutti insieme, perché ci sono anche nuove battaglie da portare avanti, quelle che voi alla base avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare perché da lunedì si volta a pagina". E ancora, aggiunge l'ex premier: "Dispiace però che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è messo invece da tempo ai margini della nostra comunità e si dimostra disinformato.