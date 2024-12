Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, c’è un divieto ufficiale: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Per la sfida di domenica prossima tra ildi Conte e ladi Baroni bisogna registrare un.In vista del match in programma domenica 8 dicembre allo Stadio Maradona, che vedrà la sfida fra, il Prefetto diha deciso di imporre con una nota unparticolare: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti, e quindi è stata proibita la vendita dei biglietti ai laziali per la partita.Il Prefetto è Michele di Bari, il quale, in particolare, ha predisposto ildi vendita dei tagliandi ai residenti della Regione, ad eccezione dei sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione con il(ai quali sarà precluso l’acquisto per il settore ospiti). Verrà, invece, garantito l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti ai tifosi residenti in regioni diverse dal